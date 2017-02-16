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Более 1 тыс. человек эвакуированы в Новой Зеландии из-за угрозы пожара

Происшествия
Дождь ожидается только во второй половине 17 февраля

Веллингтон, 15 февраля 2017, 23:47 — REGNUM  Более 1 тыс. человек покинули свои дома из-за лесного пожара, угрожающего новозеландскому городу Крайстчерч, сообщает 16 февраля Australian Associated Press.

Ранним утром 16 февраля закончилась эвакуация жителей 450 домов.

«Мы понимаем, что людям трудно покидать свои дома, но в любую минуту огонь может изменить направление», — сказал старший сержант Эш Табб.

В настоящий момент огонь уже вплотную подошел к городу, семь домов сгорели. Днем 16 февраля скорость ветра может увеличиться до 30 км/ч. Дождь ожидается только во второй половине 17 февраля.

Напомним, лесной пожар недалеко от Крайстчерча начался 13 февраля. Сейчас огонь охватил площадь в 1 тыс. 850 га.

14 февраля при тушении лесного пожара разбился вертолет, пилот погиб.

В настоящий момент задействованы 120 пожарных и 85 военнослужащих. С рассветом в воздух поднимутся 16 вертолетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пилотом разбившегося вертолета в Новой Зеландии был ветеран спецназа SAS

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Лесные пожары-2017
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