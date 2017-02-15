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В Мьянме завершена операция по поиску боевиков в штате Ракхайн

Происшествия
Официальные представители Мьянмы заявили, что ситуация в штате Ракхайн стабилизировалась

Нейпьидо, 15 февраля 2017, 23:07 — REGNUM  Армия Мьянмы завершила операцию по поиску боевиков в северной части штата Ракхайн, где проживают представители народности рохинджа, мусульманского меньшинства, сообщает 15 февраля Agence France-Presse.

«Ситуация на севере Ракхайн сейчас стабилизировалась. Операция по поиску боевиков, которую проводили военные, завершена. Режим комендантского часа ослаблен. Сейчас там находятся только сотрудники полиции для поддержания мира», — заявил советник по национальной безопасности Мьянмы Тхаунг Тун.

Напомним, большинство населения Мьянмы исповедует буддизм. Преследования мусульман рохинджа начались после нападения на сотрудников пограничной службы.

Правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн после того, как в октябре 2016 года неизвестные атаковали три пограничных поста на северо-западе страны. Пограничники уничтожили восемь боевиков из примерно 200 нападавших.Правительство Мьянмы считает, что нападение на пограничные посты осуществили рохинджа при поддержки иностранных боевиков.В ноябре 2016 года представители ООН обвинили власти Мьянмы в притеснениях мусульман рохинджа со стороны военнослужащих.

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