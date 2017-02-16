В Таиланде у заснувшего водителя изъяли 42 тыс. таблеток метамфетамина

Бангкок, , 22:41 — REGNUM Полиция Таиланда арестовала подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ и изъяла около 42 тыс. таблеток метамфетамина, сообщает 15 февраля Bangkok Post.

53-летний Боончу Каевтап заснул за рулем Toyota Vios и врезался в мусоровоз в провинции Ратбури. Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила в автомобиле примерно 42 тыс. таблеток метамфетамина.

Задержанный признался, что раньше уже был осужден за аналогичное преступление и провел в тюрьме три года, освобожден четыре года назад. После освобождения решил вновь стать наркокурьером.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Бангкоке было изъято около 2 млн 600 тыс. таблеток метамфетамина, семь килограммов кристаллического метамфетамина, пять килограммов кетамина и 34 тыс. таблеток экстази.

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