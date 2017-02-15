Пожар в Краснодаре: есть погибший

Краснодар, , 22:11 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в жилом шестиэтажном доме в Краснодаре 15 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Проводится доследственная проверка.

Как сообщается, тело погибшего было обнаружено в ходе тушения пожара. В настоящее время локализация пожара продолжается, информация о погибшем уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в жилом доме поступило около 17:55. Огонь охватил около 1,5 тыс. кв. м.

По данным прокуратуры, данный дом является самостроем — он возведен незаконно.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил администрации города оказать помощь жителям дома, в частности, с временным размещением.

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