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Коррупция на Ставрополье: начальник отдела ФМС осужден за вымогательство

Происшествия
Он вымогал взятки у фирм и предпринимателей за нелегальное использование иностранной рабочей силы
Шлагбаум
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шлагбаум

Ставрополь, 15 февраля 2017, 22:06 — REGNUM  

В Ставропольском крае к семи годам строгого режима и двухмиллионному штрафу осужден бывший начальник отдела УФМС России по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике в городе Георгиевске и Георгиевском районе Алексей Афанасьев.

Он признан виновным в причастности к вымогательству взяток у фирм и индивидуальных предпринимателей за использование нелегальной рабочей иностранной силы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ по Ставрополью.

В силу своего служебного положения Афанасьев вымогал 400 тыс. рублей у предпринимателя Георгиевска, который привлек иностранцев-нелегалов к строительным работам. Начальник миграционного отдела обещал не только закрыть на это глаза, но и общее покровительство деятельности предпринимателя.

При получении взятки он был задержан. Следствие и суд длились порядка полутора лет. Георгиевским городским судом Ставропольского края Афанасьев осужден к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 2 млн рублей, а также лишению права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года.

Напомним, в ноябре прошлого года к восьми годам заключения и штрафу в 500 тыс. рублей осужден экс-начальник отделения Федеральной миграционной службы в городе Лермонтове Михаил Реморенко за взяточничество и вождение в нетрезвом виде, приведшее к аварии.

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Он создал условия для административного нарушения одного из предпринимателей и под угрозой крупного штрафа стал вымогать взятку в 50 тысяч рублей. Реморенко также сбил регулировщика, управляя своим автомобилем «Ссанг Йонг Актион» в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский погиб на месте.

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