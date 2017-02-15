Прокуратура: Загоревшийся в Краснодаре дом построен самовольно

Пожарные пытаются справиться с огнем уже несколько часов

Краснодар, , 21:14 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту пожара в шестиэтажном жилом доме в областном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, дом, в котором произошел пожар, возведен незаконно.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения градостроительного законодательства, законодательства о пожарной безопасности в деятельности застройщика, органов местного самоуправления и контролирующих органов», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в ГУ МЧС региона поступило около 17:55. Огонь охватил около 1,5 тыс. кв. м. Жители дома эвакуированы. Губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение главе города организовать размещение жителей на время ликвидации последствий происшествия.

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