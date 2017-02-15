В США смертность в результате ДТП достигла почти 10-летнего максимума
Количество погибших превысило 40 тыс. человек
Вашингтон, 15 февраля 2017, 20:59 — REGNUM В прошлом году уровень смертности на дорогах США достиг максимума за последние почти 10 лет, согласно данным Национального совета по технике безопасности США, сообщает 15 февраля Associated Press.
Число ДТП со смертельным исходом увеличилось на 6% в сравнении с 2015 годом. В прошлом году на дорогах США погибли около 40 тыс. 200 человек.
Напомним, в последний раз число жертв ДТП на дорогах США превысило 40 тыс. человек в 2007 году.
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