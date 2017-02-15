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Твиттер-аккаунт Вороненкова опровергает заявления своего хозяина

Происшествия
Сбежавший на Украину экс-депутат Госдумы забыл стереть свои сообщения в соцсетях

Москва, 15 февраля 2017, 20:15 — REGNUM  Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, сбежавший на Украину и обвиняющий Россию в захвате Крыма, забыл стереть свои сообщения в соцсетях, которые опровергают его нынешние заявления.

Добравшись до территории Украины Вороненков дал интервью, заявив, что Крыма был «украден Россией», а сам он не голосовал за присоединение полуострова, в то время как его карточкой голосовали коллеги по фракции. Кроме того, по словам экс-депутата, он сбежал из России, боясь угрозы «со стороны коррумпированных сотрудников ФСБ».

Интересно, что свой Твиттер-аккаунт Вороненков при этом не проверил, меж тем как ссылка на этот аккаунт стоит на его официальном депутатском сайте.

Не исключено, что наличие на аккаунте постов, диаметрально расходящихся с нынешними заявлениями Вороненкова, экс-депутат будет объяснять происками ФСБ и «русских хакеров».

Напомним, в руководстве КПРФ объявили, что Вороненков является предателем интересов страны и будет исключён из партии, а СКР 15 февраля обвинил Дениса Вороненкова в мошенничестве и сообщил о его объявлении в федеральный розыск.

Читайте ранее в этом сюжете: Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыск

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