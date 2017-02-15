В Хибинах установлена высокая степень лавинной опасности

Мурманск, , 19:11 — REGNUM

В Хибинах установлена третья степень лавинной опасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области, крупнейший горный массив на Кольском полуострове хоть и не очень высокий, но крайне опасный — каждый зимний сезон здесь сохраняются риски сходов лавин.

«Сход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке, — объяснили в ведомстве. — Возможно обрушение отдельных средних и реже больших по размерам лавин. Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам».

Как подчеркнули в МЧС, перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

«Необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку», — отметили в Управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, сход снега в горах Мурманской области — обычное явление и чаще всего контролируемое. Об этом, комментируя сход лавины, которая накрыла кировский микрорайон Кукисвумчорр в феврале прошлого года, заявил главный учёный секретарь Кольского научного центра Российской академии наук Анатолий Виноградов.

Добавим, пренебрежение правилами безопасности нередко приводит к печальным последствиям. Так, в январе текущего года группа туристов из двенадцати жителей Архангельской области на личных снегоходах отправилась кататься из санаторно-оздоровительного комплекса ООО «Тирвас» в район скального ущелья Южного склона горы Вудъяврчорр. Результатом езды явился неконтролируемый сход лавины. По факту происшествия, в результате которого погибли двое туристов, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области было возбуждено уголовное дело.

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