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Гособвинение попросило виновным в гибели “Кольской” по 5 лет колонии

Происшествия
Также сторона гособвинения обратилась к суду с просьбой критически относиться к показаниям подсудимых

Мурманск, 15 февраля 2017, 19:08 — REGNUM  

На прошедшем в Мурманске заседании по делу о крушении СПБУ «Кольская» стало известно, что судебное следствие является оконченным и суд переходит к прениям сторон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь погибшего начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева.

«Гособвинение попросило суд критически относиться к показаниям подсудимых, смягчающих обстоятельств они не усматривают, но усматривают отягчающие, так как люди погибли, — сообщила Дмитриева. — Без изоляции считают наказание невозможным и просят назначить Бордзиловскому и Лихван по 5 лет и 6 месяцев колонии поселения».

Напомним, на заседании перед мурманским судом предстали двое руководителей АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший исполняющий обязанности заместителя гендиректора по безопасности мореплавания Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский. При этом родственники погибших настаивают на том, что в материалах уголовного дела достаточно фактов для предъявления обвинения и.о. гендиректору АМНГР Юрию Мелехову и его заместителю Василию Васецкому, а также организаторам спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 удалось спасти только 14.

Добавим, потерпевшие в деле о крушении буровой неоднократно заявляли о различных фальсификациях. По информации родственников погибших и пропавших без вести, «количество вранья в уголовном деле превысило все лимиты». В январе прошлого года было заведено уголовное дело факту фальсификации доказательств. «Это может и должно послужить поводом для возвращения дела в прокуратуру и возобновлении следствия», — тогда заявил сын пропавшего без вести судового врача СПБУ «Кольская» Николая Свистунова Дмитрий Свистунов.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь погибшего на “Кольской” написала письмо президенту

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Крушение буровой платформы «Кольская»
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