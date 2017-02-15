Багдад, , 18:57 — REGNUM По меньшей мере 15 человек стали жертвами теракта в Багдаде, сообщает 15 февраля Reuters.

Террорист-смертник взорвал заминированный пикап в шиитском районе Садр-Сити, густонаселенном пригороде Багдада. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 50 человек получили ранения.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Данная террористическая атака в Багдаде стала самой смертоносной в текущем году.

Напомним, 14 февраля произошел взрыв в Эль-Байяа, промышленном районе Багдада. Четыре человека погибли, еще 14 человек получили ранения. За теракт в районе, в котором проживает и суннитское, и шиитское население не взяла на себя ни одна группировка.

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