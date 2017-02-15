Frontex: число утонувших в Средиземном море беженцев продолжает расти

Все больше спасательных судов отправляются в Средиземное море

Брюссель, , 18:45 — REGNUM Число утонувших беженцев, которые пытались попасть из Ливии в Италию через Средиземное море, достигло рекордного уровня, заявил директор европейского агентства пограничного контроля Frontex Фабрицио Леджери, сообщает 15 февраля Associated Press.

Леджери заявил, что «мы столкнулись с печальным парадоксом», так как международное сообщество продолжает наращивать усилия для помощи беженцам из Ливии. Все больше спасательных судов отправляются в Средиземное море, чтобы предотвратить гибель людей, однако, не смотря на все предпринятые меры, число погибших продолжает увеличиваться.

Напомним, с 2014 по 2016 год из Ливии в Европейский союз прибыло около 1 млн 600 тыс. мигрантов. В прошлом году в Средиземном море утонули 4 тыс. 579 беженцев, согласно данным Frontex.

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