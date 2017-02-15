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В Латвии изменят систему информирования об условно осужденных педофилах

Происшествия
Цель поправок — защитить семьи, в которых живут совершившие преступление против нравственности и половой неприкосновенности детей

Рига, 15 февраля 2017, 18:28 — REGNUM  В будущем Служба пробации Латвии станет извещать сиротские суды об условно осужденных педофилах, что предусматривают подготовленные Министерством юстиции поправки к закону о Государственной службе пробации, сообщает портал Lsm.lv.

Как заявили в министерстве, основная цель поправок — защитить семьи, в которых живет, или собирается жить человек, совершивший преступление против нравственности и половой неприкосновенности детей и подростков.

«Человек может быть условно осужден, в том числе за преступления по отношению к несовершеннолетнему, связанные с половой неприкосновенностью. Например, за растление малолетних — когда взрослый человек оголился перед несовершеннолетним. Бывают случаи, когда за такое человек получает условный срок, а не реальный. В этом случае Служба пробации обязана сообщить сиротскому суду, а тот, в свою очередь, уже может принять решение. Возможно, он сочтет, что есть необходимость сообщить об этом членам семьи, где в данный момент живет осужденный», — заявил глава Службы пробации Михаил Папсуевич.

По его словам, может также возникнуть ситуация, которая дополнительно регулируется этими поправками: осужденный условно человек сегодня живет в одном месте, а завтра он решает переехать в другое.

«Например, в городе Балви сиротский суд был оповещен, а теперь человек переезжает жить в город Лудзу. В этом случае информация может не всегда дойти до адресата. С точки зрения логики — было бы правильно, чтобы сам сиротский суд оповещал другой сиротский суд. Но чтобы система была закрыта полностью, в данном случае это будет делать еще и Служба пробации. В таких делах информации много быть не может», — резюмировал Папсуевич.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии стремительно увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера, свидетельствует отчет Госполиции страны о преступности среди несовершеннолетних и пострадавших детях. Так, в 2015 году от преступлений пострадало 15 123 человека, в том числе 5261 ребенок. В 2015 году, по сравнению с 2014, чаще всего дети страдали от преступлений против нравственности, преступлений имущественного характера, жестокости и насилия и от преступлений против жизни и здоровья. В Госполиции отметили, что негативным фактором стало то, что в 2015 году по сравнению с 2014 от сексуального насилия пострадало на 12 детей больше — 57. От действий сексуального характера пострадало 28 несовершеннолетних, что на 14 больше, чем в 2014 году. Также зафиксирован случай похищения несовершеннолетнего и два случая торговли детьми.

Напомним, тема педофилии в Латвии стала одной из главных в местных СМИ. Все началось, после того, как суд Лиепаи за сексуальные действия в отношении малолетней девочки приговорил двух мужчин, отца и сына, к 240 часам принудительных работ и надзору сроком на один год. Приговор вызвал возмущение в обществе как чрезмерно мягкий. 17 июля на пикет, организованный возле Лиепайского суда, вышли около 500 человек протестующих против слишком мягкого приговора растлителям ребенка.

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