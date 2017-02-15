Перевозивший военную технику поезд сошел с рельсов в Таиланде
Бангкок, 15 февраля 2017, 18:21 — REGNUM В Таиланде грузовой состав, перевозивший военную технику, сошел с рельсов, сообщает 15 февраля Bangkok Post.
Поезд №502 следовал из города Накхонратчасима в Бангкок. Поезд перевозил несколько единиц военной техники.
Примерно в 11:00 по местному времени в районе станции Банг Сью четыре вагона с пустыми железнодорожными цистернами сошли с рельсов. Один железнодорожник получил ранения. Крупного ущерба удалось избежать, так как инцидент произошел, когда поезд двигался с небольшой скоростью.
Причины железнодорожной аварии пока не установлены.
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