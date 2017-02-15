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«Уральский рабочий» и Свердловская киностудия уйдут с молотка

Происшествия
Правительство намерено приватизировать старейшую региональную типографию и киностудию, созданную во время Великой Отечественной войны

Екатеринбург, 15 февраля 2017, 17:44 — REGNUM  Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации на 2017−2019 годы. Согласно плану, в Свердловской области будет приватизировано более двух десятков предприятий и свыше трёх десятков объектов недвижимости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно представленному списку, в ближайшие годы в Свердловской области будут приватизированы порядка 23 предприятий и 38 объектов недвижимости. В частности, на продажу намерены выставить издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий», 75% акций Свердловской киностудии и нежилую недвижимость в Городке чекистов, имеющую статус объектов культурного наследия.

Планы приватизации Свердловской киностудии были и раньше, а представители общественности уже пытались заступиться за предприятие ещё в 2015 году. По их мнению, после продажи киностудии будет утерян её профиль, трудовой коллектив потеряет работу, а площади будут сдаваться в аренду коммерсантам.

Сама киностудия была создана в разгар Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжёлое положение, государство осознавало всю важность культурной жизни, и в начале февраля 1943 года в Свердловске была учреждена киностудия, которая разместилась в Доме строителей.

Всего за годы своего существования на Свердловской киностудии снято более 200 художественных и около 500 документальных картин, сотни научно-популярных фильмов и мультипликационных работ. Многие из них вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. 9 февраля киностудии исполнилось 74 года.

Стоит отметить, что другое знаковое предприятие — «Уральский рабочий», уже не первый год находится в приватизационном списке. Однако предыдущие торги были признаны несостоявшимися, а стартовая стоимость предприятия за два года заметно снизилась. Ранее региональные власти и руководство типографии разрабатывали план развития производства, согласно которому требовалось вложить 370 миллионов рублей. В 2016 году издательское предприятие отметило 90-летие. С момента основания основная цель типографии состояла в печати газет «Уральский рабочий» и «На смену!», но уже после Великой Отечественной войны там стали выпускать книги в мягком и твёрдом переплётах. Руководство предприятия уверено, что накопленный за долгие годы опыт книгопечатания и издания другой полиграфической продукции на типографии уникален.

В Екатеринбурге сохранилось много объектов эпохи расцвета конструктивизма в СССР 30-х годов. Как правило, все они являются объектами культурного наследия. Среди них и нежилые объекты недвижимости Городка чекистов. Сам городок — это 14 корпусов жилых домов, общежитий, гостиница «Исеть» и здание дворца культуры. Интересно отметить, что в квартирах домов городка не были предусмотрены кухни. Столовые, прачечные, детский сад и другие объекты общего пользования были расположены в отдельных зданиях. В первые десятилетия Городка чекистов вход на территорию осуществлялся по пропускам.

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