ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву

Из оборота изъято более 20 кг героина на 200 млн рублей

Казань, , 16:49 — REGNUM ФСБ РФ перекрыла канал поставки наркотиков из Таджикистана через Татарию в Москву.

Как сообщили ИА REGNUM в региональной УФСБ РФ, в транзите наркотиков принимали участие трое граждан Таджикистана, двое граждан России и гражданин Узбекистана.

Изначально наркотические средства поставлялись на территорию Татарии, а затем партиями по 10 кг автотранспортом перевозились в Москву для дальнейшей реализации.

При задержании из незаконного оборота изъято более 20 кг героина на общую сумму более 200 млн рублей.

В ФСБ РФ полагают, что местом происхождения героина является Афганистан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере»).