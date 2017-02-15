Во Франции из-за птичьего гриппа отбракуют более 3 млн домашних птиц
Париж, 15 февраля 2017, 16:44 — REGNUM Из-за вируса птичьего гриппа число отбракованных домашних птиц во Франции может достигнуть 3 млн 300 тыс., заявили производители фуа-гра, сообщает 15 февраля Reuters.
Число отбракованных птиц может возрасти, так как на юго-западе Франции ежедневно фиксируют новые вспышки птичьего гриппа, заявила представитель межпрофессионального комитета Cifog Мари-Пьер Пе.
Напомним, организация Cifog объединяет разводчиков птицы и производителей фуа-гра.
В течение последних трех месяцев наибольшее число вспышек вируса H5N8 было зафиксировано во Франции и Венгрии. Вирус также обнаружен в большинстве стран Европейского союза.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ запретила поставку мяса птицы и других продуктов птицеводства из европейских стран, где отмечены вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.
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