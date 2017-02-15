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Банда из Кабардино-Балкарии промышляла разбоем в Санкт-Петербурге

Происшествия
На счету членов ОПГ 14 налетов на квартиры, гостиницы, массажные салоны, аптеки, АЗС

Нальчик, 15 февраля 2017, 16:16 — REGNUM   Деятельность организованной преступной группы, в которую входили шестеро выходцев из Кабардино-Балкарии, пресечена в Санкт-Петербурге. В период с июля по ноябрь 2014 года злоумышленники совершили 14 разбойных нападений на квартиры, мини-гостиницы, массажные салоны, аптеки, АЗС и ювелирный магазин, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

География преступлений бандгруппы простиралась от северокавказского региона до обеих столиц. Как установлено в ходе следствия, члены группы, возраст которых составлял от 21 года до 33 лет, приехали из Кабардино-Балкарии на заработки в Санкт-Петербург. Двое из них при этом находились под подпиской о невыезде за совершение ряда открытых хищений.

В качестве способа заработка были избраны нападения на квартиры, а также организации, где работали преимущественно женщины, а охранниками являлись пожилые мужчины, не способные противостоять насилию. Вооружившись пневматическим и травматическим пистолетами, электрошокером, газовым баллончиком, а также металлическими трубами и монтировками, бандиты присвоили себе около 16 млн рублей.

Чтобы скрыть следы своих преступлений члены ОПГ пользовались мобильными телефонами, зарегистрированными на других лиц, а также чужими автомобилями. Лица свои преступники скрывали за медицинскими масками.

По всем фактам нападений были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Разбой». В результате оперативно-разыскных мероприятий все подозреваемые были задержаны. В машине, на которой они пытались скрыться с места преступления, была обнаружена часть похищенного имущества.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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Бандитизм, разбой
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