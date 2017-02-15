В Афганистане боевики похитили более 50 человек

Кабул, , 16:12 — REGNUM Боевики похитили более 50 фермеров в северной афганской провинции Джаузджан, сообщает 15 февраля Reuters.

Мотивы похищения пока не установлены. Боевики похитили 52 человека из узбекской общины. Правоохранительные органы провинции Джаузджан считают, что похищение организовано боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Ответственность за похищение людей лежит на талибах, так как данный район находится под их контролем», — заявил представитель полиции провинции Джаузджан Мохаммад Риза Гори.

Напомним, на прошлой неделе в результате атаки боевиков в афганской провинции Джаузджан погибли шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста, ещё двое объявлены пропавшими.

По предварительным данным, нападение могли совершить боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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