В Курской области арестовали украинскую колбасу с вирусом АЧС

Железногорск, Курская область, , 15:54 — REGNUM В городе Железногорске сотрудники МО МВД «Железногорский» и госветинспекторы управления ветеринарии Курской области 12 февраля провели совместный рейда по местам несанкционированной торговли. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии, мероприятие было проведено в рамках профилактики особо опасных болезней, в том числе африканской чумы свиней.

На улице Рокоссовского была задержана животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов: соленое свиное сало и колбасные изделия общим весом 6,8 кг. Маркировка на сале отсутствовала, колбасные изделия произведены предприятиями Украины (Богодуховский мясокомбинат и Новожанивский мясокомбинат. Продукция принадлежала гражданке Украины, зарегистрированной в Сумской области. При этом ранее, 14 декабря 2016 года, женщина уже привлекалась по статье 10.8 ч. 2 КоАП РФ за аналогичное нарушение.

Продукция была изъята и помещена на хранение в холодильную камеру ОБУ «СББЖ Железногорского района и г. Железногорска». Пробы были направлены для исследования в ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория». Экспертиза показала, что в варено-копченой колбасе Новожанивского комбината содержался геном вируса африканской чумы свиней. Опасную продукцию утилизировали.