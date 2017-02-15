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Следком начал проверку в связи со взрывом в пятиэтажке в Симферополе

Происшествия
В посёлке ГРЭС взорвалась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома

Симферополь, 15 февраля 2017, 15:02 — REGNUM  Следственный комитет начал проверку в связи со взрывом в жилом доме в поселке ГРЭС (вблизи Симферополя), на улице Яблочкова, 22/9, где в одной из квартир на четвертом этаже утром 15 февраля произошел хлопок и последовало возгорание. Один человек погиб, ещё двое доставлены в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Утром 15 февраля 2017 года в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Симферополе произошел взрыв, результате которого началось возгорание. Погибла женщина, двое мужчин доставлены в больницу, — сообщили в ведомстве. — По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается причина взрыва».

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве на улице Яблочкова посёлка ГРЭС поступило на пульт скорой помощи в 09:36 утра. По данным Минздрава, на месте погибла женщина. Двое мужчин, 1944 и 1971 годов рождения, госпитализированы с сильными ожогами и термическим шоком. Они находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. После обследования места происшествия в МЧС заявили, что специалисты не выявили утечек газа или нарушений правил пользования газовыми приборами в доме №22/9 по улице Яблочкова поселка ГРЭС. Пожар после взрыва спасатели ликвидировали за считанные минуты. В МЧС отмечают, что взрывом в доме повреждены оконные рамы, других повреждений «не выявлено».

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