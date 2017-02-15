Журналисты в Доминиканской Республике убиты во время прямого эфира

Санто-Доминго, , 14:36 — REGNUM Два журналиста погибли во время прямого радиоэфира в Доминиканской Республике: застрелены ведущий и продюсер радиостанции 103FM, сообщает Peru 21.

Журналисты вели репортаж в городе Сан Педро де Макорис. Параллельно один из них вёл прямую трансляцию через Facebook.

Во время репортажа ведущего 103FM Луиса Мануэля Медины раздались выстрелы. Слышен женский крик.

Медина погиб, также убит продюсер радиостанции Лео Мартинес и ранена женщина. После инцидента арестованы трое подозреваемых. С чем связано нападение на репортёров, неизвестно.

Напомним, 6 февраля в городе Дальнегорске (Приморский край) произошло нападение на журналиста ИА REGNUM Алексея Иванова. С тяжёлыми травмами потерпевший был госпитализирован в районную больницу.

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