В результате третьего за сутки теракта в Пакистане погибло два человека

Пешавар, Пакистан, , 14:31 — REGNUM Два человека погибли, еще 18 получили ранения 15 февраля в результате теракта в городе Пешавар, расположенном на северо-востоке Пакистана, сообщает Geo TV.

По данным правоохранительных органов, террорист-смертник врезался в правительственный автомобиль поблизости от медицинского центра Хайатабад.

Данный теракт стал третьим, прогремевшим в стране за сутки. Так, по меньшей мере пять человек стали жертвами смертника в городе Галанай. Затем еще один смертник подорвал себя в Мосад Кор.