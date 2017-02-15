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Бывшего зама Аксёнова подозревают в получении взятки в 27 млн рублей

Происшествия
В отношении Олега Казурина возбуждено уголовное дело

Симферополь, 15 февраля 2017, 14:29 — REGNUM  В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма за получение взятки в размере 27 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

«По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта», — говорится в сообщении Следкома.

По данным ведомства, подозреваемый задержан, сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

В Следкоме не называют имени задержанного. Агентство «Крыминформ» сообщает, что накануне вечером в Москве правоохранители задержали экс-вице-премьера Крыма Олега Казурина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки через посредника в особо крупном размере»).

Ранее Следком возбудил уголовное дело по материалам ФСБ в отношении посредника, которого подозревают в передаче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов уволил Олега Казурина в конце 2016 года за неисполнение сроков реализации ФЦП по развитию Крыма, а также неосвоение денег, выделенных на дороги.

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Бывший вице-премьер Крыма подозревается в получении взятки

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