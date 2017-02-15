Среда, 15 Февраля 2017 года
14:55:05 МСК

СКР: За гибель туристов в Кабардино-Балкарии ответит организатор рафтинга

Происшествия
Не имея права на предоставление туристических и развлекательных услуг, женщина организовала сплав по реке на плотах
Сплав на рафте
Gengiskanhg
Сплав на рафте

Нальчик, 15 февраля 2017, 13:47 — REGNUM  Предпринимательнице из Кабардино-Балкарии грозит большой срок за организацию сплава по горной реке, в результате которого погибли три человека. Несчастный случай произошел в августе прошлого года на реке Чегем.

Как установило следствие, предприимчивая женщина вместе со своим напарником предложили группе туристов сплавиться по реке на надувном плоте (рафте). При этом организаторы маршрута не имели права на предоставление туристических экскурсионных услуг, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе СКР по региону. Сама хозяйка предприятия осталась на суше, а с туристами на плоту в качестве инструктора отправился ее напарник.

Участникам группы раздали спасательные жилеты и шлемы, однако о правилах пользования средствами индивидуальной защиты и о том, как обезопасить себя во время сплава, не сообщили. Кроме того, не было организовано и наземное сопровождение сплавляющихся.

Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями — на территории республики согласно распоряжению главы КБР в это время даже был введен режим чрезвычайной ситуации.

Во время сплава рафт ударился о выступ скалы и перевернулся. Потеряв сознание от ударов о камни, утонули двое туристов и сам инструктор. Еще двоим пострадавшим удалось выбраться на берег. Их здоровью причинен вред средней степени тяжести.

В настоящее время следствие по делу окончено. Женщине-организатору предъявлено обвинение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Читайте также: Организатор аттракциона «Зорб» ответит в суде за гибель туристов (Карачаево-Черкесия)

Как сообщало ИА REGNUM, четыре года назад в горах Карачаево-Черкесии произошел трагический случай — погиб житель Ставропольского края Денис Бураков, пожелавший скатиться вниз с горы внутри надувного шара, его друг Владимир Щербов получил серьезные травмы. Организатором смертельного аттракциона стал 25-летний Равиль Чекунов. Как выяснилось, у предпринимателя также отсутствовали документы на право оказания услуг развлекательного характера. Его обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
Главное сегодня
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Госдума разделила «Вечный огонь» и «Огонь памяти»
МоскваРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Региональной проблематикой Карелии Путин займется 15 февраля — Песков
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
Набиуллина рассказала о проблемах, с которыми столкнутся автовладельцы
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
«Россия не намерена обсуждать с США возвращение Крыма Украине»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Сводка из Донбасса: В Донецке взрывная волна повредила 11 домов и больницу
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
Пушков: Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Конкуренция зарубежным Visa и MasterCard? Это не про стерильный «Мир»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Самое положительное отношение у граждан – к Путину и Брежневу: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
15.02.17
Инга СлажинскайтеВаряг — и в Карелии варяг: Худилайнен ушел, не став своим
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное