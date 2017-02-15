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Грузовое судно с китайским экипажем загорелось во вьетнамском порту

Происшествия
В результате инцидента никто не пострадал

Ханой, 15 февраля 2017, 13:30 — REGNUM  Правоохранительные органы Вьетнама сообщили первые подробности инцидента, произошедшем в порту Цай Лан на севере страны, где по неустановленным причинам загорелось грузовое судно, перевозившее щепу. Благодаря оперативным действиями пожарных и экипажа корабля возгорание удалось потушить, в результате ЧП никто не пострадал.

Судно, следовавшее под флагом Панамы из Вьетнама в Японии, загорелось во время погрузки пожароопасного материала — деревянной щепы. Очаг возгорания находился в каюте главного инженера корабля. По предварительной версии пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в проводке, пишет «Синьхуа».

В момент инцидента на борту корабля находились 23 члена экипажа — граждане КНР. Правоохранительные органы продолжают расследование. Судно покинет порт после ремонта и проверки всех систем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе в Калининградской области произошёл пожар на корабле «Ловать», ранее принадлежавшем Балтийскому флоту. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, на заброшенном ныне судне загорелись льяльные (от слово «льяло» — водосток в нижней части трюма) воды, загрязненные нефтепродуктами.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калининградом горело судно, ранее принадлежавшее Балтфлоту

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ЧП в море
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