Взрыв в симферопольской пятиэтажке: утечки газа не выявлено

Симферополь, , 12:48 — REGNUM Специалисты не выявили утечек газа или нарушений правил пользования газовыми приборами в доме №22/9 по улице Яблочкова в поселке ГРЭС Симферополя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Сообщение о хлопке и последовавшем пожаре в одной из квартир на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома поступило 15 февраля в 09:36. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате взрыва один человек погиб на месте, еще двое получили ожоги. Как пояснили ИА REGNUM в Минздраве республики, оба пострадавших госпитализированы. По данным МЧС, их жизням ничего не угрожает.

Пожар спасатели ликвидировали за считанные минуты.

По данным МЧС, взрывом повреждены оконные рамы, других повреждений не выявлено.

На месте работают специалисты-взрывотехники правоохранительных органов Республики Крым, которые выясняют причину чрезвычайного происшествия.

По предварительной информации ГУП РК «Крымгазсети» нарушений правил эксплуатации бытовых газовых приборов или утечки газа не выявлено.

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