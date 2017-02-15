Среда, 15 Февраля 2017 года
13:26:09 МСК

Взрыв в симферопольской пятиэтажке: утечки газа не выявлено

Происшествия
На месте погибла женщина, двое мужчин в больнице

Симферополь, 15 февраля 2017, 12:48 — REGNUM  Специалисты не выявили утечек газа или нарушений правил пользования газовыми приборами в доме №22/9 по улице Яблочкова в поселке ГРЭС Симферополя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Сообщение о хлопке и последовавшем пожаре в одной из квартир на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома поступило 15 февраля в 09:36. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате взрыва один человек погиб на месте, еще двое получили ожоги. Как пояснили ИА REGNUM в Минздраве республики, оба пострадавших госпитализированы. По данным МЧС, их жизням ничего не угрожает.

Пожар спасатели ликвидировали за считанные минуты.

По данным МЧС, взрывом повреждены оконные рамы, других повреждений не выявлено.

На месте работают специалисты-взрывотехники правоохранительных органов Республики Крым, которые выясняют причину чрезвычайного происшествия.

По предварительной информации ГУП РК «Крымгазсети» нарушений правил эксплуатации бытовых газовых приборов или утечки газа не выявлено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму в жилом доме прогремел взрыв, есть жертвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
Главное сегодня
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
Региональной проблематикой Карелии Путин займется 15 февраля — Песков
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
В Госдуме считают, что регионы переплачивают по ОМС за самозанятых
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
Инга СлажинскайтеВаряг — и в Карелии варяг: Худилайнен ушел, не став своим
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.02.17
На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника
МиассЧелябинская областьРоссия Казачество Общество
NB!
15.02.17
Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года
БишкекКиргизия Политическая жизнь Киргизии Политика
NB!
15.02.17
Юрий БаранчикЛукашенко повели по польскому варианту сдачи власти?
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевСретение — встреча закона со здравым смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Ипотека в России стала доступнее, но не для всех регионов
МоскваРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
ещё главное