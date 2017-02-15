В Омске СК проверяет информацию о создании «группы смерти» школьницей

Омск, , 12:41 — REGNUM Следователи проводят проверку информации о создании омской школьницей в социальной сети суицидальной группы. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, сообщили областном следственном управлении СКР.

Известно, что следователи осмотрели компьютер девочки. Жесткий диск изъяли для исследования. «В ходе проверки следователи выяснят, действительно ли школьница размещала информацию депрессивного содержания в соцсети. Кроме того, следователи намерены провести ряд профилактических мероприятий и оказать девочке психологическую помощь. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем, по сообщениям омских СМИ, речь идет о школьнице, которая уже была замечена в размещении в интернете информации, подталкивающей несовершеннолетних к самоубийству. Делала она это под псевдонимом Ева Рейх. На тот момент, весной 2016 года, девочке было 13 лет. Как уже сообщало ИА REGNUM, школьница тогда подтвердила, что «играя, вела переписку в социальных сетях со многими участниками, в том числе на суицидальную тематику».

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