Выпавшая из окна в Ленобласти девочка могла состоять в «группах смерти»

Кириши, Ленинградская область, , 12:34 — REGNUM Органы Следственного комитета по Ленинградской области возбудили дело по статье «доведение до покушения на самоубийство» по факту падения 10-летней школьницы из окна многоэтажного жилого дома в городе Кириши. Подростка могли подтолкнуть к попытке суицида так называемые группы смерти в социальных сетях. Эту версию проверит следствие.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, 14 февраля девочку нашли на снегу у дома по Волховской набережной с признаками падения с высоты. Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в Киришскую больницу и помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

«Следователем исследована обстановка по месту проживания ребенка, изъяты некоторые личные вещи ребенка для установления обстоятельств произошедшего. Особое внимание следствия будет уделено ее контактам в социальных сетях в сети Интернет», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Будет проведено детальное изучение всех обстоятельств происшествия, назначены необходимые экспертизы, изучается личность потерпевшей и круг ее общения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Ленинградской области.

По данным портала 47news, семья девочки благополучная, родители работают на заводе.

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Как сообщало ИА REGNUM, хабаровская школьница совершила суицид вечером 14 февраля, выполняя задание «группы смерти».

Официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить суицидальные группы для подростков, действующие в социальных сетях, готовит член Совфеда Елена Мизулина.

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Ранее депутаты Госдумы призвали создавать в регионах кибердружины, которые стали бы бороться с группами смерти. По данным парламентария Ирины Яровой, в России в 2016 году совершили суицид 720 подростков. Минобрнауки предложило информировать родителей о том, что их дети посещают «суицидные» группы.