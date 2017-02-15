Тверской СКР возбудил дело о гибели в ДТП воспитанника интерната

Тверь, , 12:10 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели троих человек, в том числе 13-летнего воспитанника интерната для детей-сирот, возбудило Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе ведомства. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, 13 февраля, в 15:18, на 57-м км автодороги «Тверь-Бежецк-Весьегонск», 41-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем Hyundai, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость движения, в результате не справилась с управлением автомобиля и выехала на полосу встречного движения. Там ее автомобиль врезался в автомобиль ВАЗ. В нем находились сотрудники «Бежецкая школа-интернат № 1» и двое воспитанников — мальчики 13 и 8 лет. В результате водитель автомобиля и сотрудница школы погибли на месте. Дети получили травмы и были госпитализированы. Позже старший из мальчиков от травм скончался. Младший после проведенной операции остается в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Следователи к настоящему моменту осмотрели место ДТП, провели опросы сотрудников школы-интерната, где учились дети. Также истребованы и приобщены копии материала проверки по факту ДТП, документы из школы и другие. Следователи тщательно проверяют все обстоятельства произошедшего и изучают условия, которые привели к трагедии.

В СКР добавили, что намерены дать правовую оценку не только действиям водителей автомобилей, но и действиям должностных лиц, которые организовали выезд детей за пределы школы при неблагоприятных погодных условиях.

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