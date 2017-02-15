В Крыму в жилом доме взорвался газ, есть жертвы

Один человек погиб на месте, двое получили серьезные ожоги

Симферополь, , 11:27 — REGNUM Взрыв газа в жилом доме в столице Республики Крым городе Симферополе произошел утром 15 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минздрава Крыма.

Взрыв прогремел в одном из домов по улице Яблочкова — сообщение о пострадавших поступило на линию скорой помощи в 09:36.

По данным регионального Минздрава, на месте погибла женщина. Двое мужчин, 1944 и 1971 годов рождения, госпитализированы с сильными ожогами и термическим шоком. Они находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6.

Причины ЧП устанавливаются.