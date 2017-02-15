В Крыму в жилом доме взорвался газ, есть жертвы
Один человек погиб на месте, двое получили серьезные ожоги
Симферополь, 15 февраля 2017, 11:27 — REGNUM Взрыв газа в жилом доме в столице Республики Крым городе Симферополе произошел утром 15 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минздрава Крыма.
Взрыв прогремел в одном из домов по улице Яблочкова — сообщение о пострадавших поступило на линию скорой помощи в 09:36.
По данным регионального Минздрава, на месте погибла женщина. Двое мужчин, 1944 и 1971 годов рождения, госпитализированы с сильными ожогами и термическим шоком. Они находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6.
Причины ЧП устанавливаются.
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