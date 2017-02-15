В Ростове-на-Дону почти 200 спецмашин устраняют последствия снежного шторма

Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM



Коммунальщики Ростова-на-Дону с вечера 14 февраля работают в режиме нон-стоп. С последствиями снежного шторма борются около 190 единиц спецтехники. Всю ночь дороги расчищали 140 спецмашин, утром было решено усилить бригаду. Об этом ИА REGNUM 15 февраля сообщили в администрации донской столицы.

Помимо расчистки транспортные артерии обрабатываются реагентами. Для более эффективной работы городской департамент ЖКХ и энергетики просит горожан не парковать автомобили на дорогах. Снег вывозится и с тротуаров, к этой работе привлечено около 3 тыс. человек.

Стоит отметить, что дорожного коллапса удалось избежать, и сильных заторов на дорогах областного центра зафиксировано не было. В соцсетях ростовчане активно обсуждают последствия снегопада и приятно удивлены, что дороги действительно расчищены. Интернет-пользователи предполагают, что многие автомобилисты просто не смогли откопать свои машины и не рискнули выехать на личном транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммунальщики и аварийные бригады переведены на усиленный режим работы, созданы дополнительные группы специалистов. До 16 февраля в городе-миллионнике будет действовать режим повышенной готовности. В администрации в связи с бурей создан оперативный штаб.

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