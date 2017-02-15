Хабаровская школьница покончила с собой по заданию «группы смерти»

Это первый случай в дальневосточной столице, когда подросток ушел из жизни по приказу из социальной сети

Хабаровск, , 11:30 — REGNUM Хабаровская школьница совершила суицид, выполняя задание «группы смерти», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Трагедия произошла вечером 14 февраля. В следственном комитете РФ по Хабаровскому краю подробной информации пока не дают, однако факт трагедии не опровергают, сообщило ИА «Амурмедиа».

Учебное заведение, в котором обучалась погибшая девочка, никаких комментариев не дает.

Ранее в соцсетях активно обсуждалась некая интернет-игра «Беги или умри». Подросткам предлагалось перебежать дорогу перед самым бампером движущегося автомобиля. Хабаровчане также сильно встревожены появлением в соцсетях «групп смерти», в которых подросткам якобы даются цепочки квестов, заканчивающиеся приказом покончить с собой.

По мнению хабаровского юриста Александра Петрухина, новый закон, предусматривающий лишение свободы за подстрекательство подростков к суициду, очень нужен. Однако юрист также предостерегает от «компанейщины» и полагает, что по каждому конкретному случаю должны быть даны грамотные оценки профессионалов.

ИА REGNUM сообщало, что ранее депутаты Госдумы призвали создавать в регионах кибердружины, которые стали бы бороться с группами смерти. По данным парламентария Ирины Яровой, в России в 2016 году совершили суицид 720 подростков. Минобрнауки предложило информировать родителей о том, что их дети посещают «суицидные» группы