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Продолжаются пожары в окрестностях новозеландского Крайстчерча

Происшествия
В огне погибло еще 4 дома, более 300 человек эвакуированы

Веллингтон, 15 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  

Третьи сутки идет борьба с пожарами, которые бушуют на юге Крайсчерча в районе горной гряды Порт-Хиллс, сообщает издание Stuff. До сих пор не удалось остановить или замедлить распространение пламени. Уничтожены 4 жилых дома, 300 человек эвакуированы из горных пригородов города, в регионе объявлено чрезвычайное положение и на помощь пожарным вызваны военные подразделения.

Руководитель пригородного пожарного управления Дуглас Маршалл подчеркнул, что на борьбу с бедствием мобилизованы как региональные, так и городские бригады. Эвакуация в пригородном районе Уэстморлэнд связана с тем, что пришел восточный ветер, стоит сухая погода и пожар быстро и бесконтрольно поглощает лес. Пожарные отмечают, что как только в лесном массиве занимается крона, сражаться с пожаром становится опасно для жизни.

Пожар также угрожает находящемуся неподалеку развлекательному Парку Приключений Крайсчерча. Представитель парка Энн Ньюман отметила, что огонь приближается к базовой подъемной станции парка, пожары уже пришли в долину, где расположен парк, однако деревня, находящаяся на пути пламени, еще не пострадала. Работники парка ранее были эвакуированы.

Дуглас Маршалл рассказал, что пожарные вынуждены останавливать работы в ночное время, так как тушение пожара ночью крайне опасно. Сейчас по тревоге мобилизованы все силы, кроме того мелкие фермеры пытаются сражаться с пожаром своими силами. Пожарные станции готовы принимать добровольцев. Жителей других районов города попросили быть осторожными и следить за новостями.

Пресс-секретарь районного совета Стивен Хилл сообщил, что пожары продолжаться еще два или три дня. В данный момент в тушении пожаров участвуют 15 пожарных экипажей, 10 танкеров, 150 пожарных, 15 вертолетов и 2 самолета. Уже пострадало более 650 гектаров леса.

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Лесные пожары-2017
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