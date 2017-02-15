Названа причина экстренной посадки самолета в Красноярске

15 февраля в пресс-службе аэропорта Емельяново сообщили, что самолет A330−300 авиакомпании China Eastern Airlines экстренно приземлился в Красноярске

Красноярск, , 10:45 — REGNUM Пассажирский Airbus A330−300 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший рейсом Лондон — Шанхай, совершил экстренную посадку в аэропорту Емельяново (Красноярск) из-за проблем с двигателем. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора региона.

«Причиной вынужденной посадки (самолета) стал отказ правого двигателя», — отметил источник.

15 февраля в пресс-службе аэропорта Емельяново сообщили, что самолет A330−300 авиакомпании China Eastern Airlines экстренно приземлился в Красноярске в 11:00 по местному времени (07:00 мск). На борту воздушного судна находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа.

Причина аварийной посадки не называлась.

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