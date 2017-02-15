В Японии работник кредитной фирмы открыл огонь по своим коллегам

Один человек погиб, один госпитализирован

Токио, , 10:40 — REGNUM Сотрудник кредитной компании в городе Камис (префектура Ибараки, Япония) устроил стрельбу в офисе: один человек ранен, один скончался от полученных ранений, сообщает Киодо.

В учреждении ЧП произошло в 07:40 (время местное). Злоумышленник начал стрелять в своих коллег, а затем сбежал, прихватив с собой огнестрельное оружие. Клерк скрылся на личном автомобиле в неизвестном направлении.

Уточняется, что полиция ведёт розыск злоумышленника. По какой причине мужчина открыл стрельбу, пока не установлено.

Стоит отметить, что в Японии действует запрет на покупку и хранение огнестрельного оружия. По японским законам, за его хранение грозит уголовное преследование.

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