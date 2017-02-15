Восемь сел в Крыму остались без света

Симферополь, , 10:32 — REGNUM Восемь сел на территории Республики Крым остались без электроснабжения из-за непогоды утром 15 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

По данным энергетиков, вечером 14 февраля из-за погодных условий — сильных порывов ветра (до 25 метров в секунду), гололеда — нарушения в электроснабжении фиксировались в Красногвардейском, Симферопольском, Ленинском, Черноморском, Бахчисарайском, Первомайском районах Крыма.

Большинство обрывов энергетики устранили оперативно. По данным на 08:00 без света остаются жители восьми сел — села Снежное и Красноярское в Черноморском районе, села Сенное, Дивное, Некрасовка, Пролом Белогорского района, села Снегиревка и Мельничное в Первомайской районе.

Накануне, 14 февраля, на территории республики было объявлено штормовое предупреждение: прогнозировался сильный ветер, метель. В ночь на 15 февраля из-за непогоды была приостановлена работа Керченской переправы.