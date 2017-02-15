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Метель спровоцировала рост ДТП на трассах Ростовской области: есть жертвы

Происшествия
Среди погибших – 14-летняя девочка
ДТП
Иллюстрация: Пресс-служба ДПЧС РО
ДТП

Ростов-на-Дону, 15 февраля 2017, 10:31 — REGNUM  

Снегопад и сильный ветер на Дону спровоцировали рост дорожных аварий на трассах. По некоторым данным, на транспортных артериях региона произошло около 20 аварий. ИА REGNUM в управлении ГИБДД 15 февраля сообщили о трёх жертва автокатастроф.

Так, на 1017-м километре автодороги М-4 «Дон» водитель грузовика DAF не справился с управлением, и его машина опрокинулась на Mercedes Benz. В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Спустя время на этом же участке федеральной трассы Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. Погибли находившиеся в кабине грузовика мужчина и девочка 14-лет.

Снегопад на Дону: развернуто 11 пунктов обогрева, трассы открыты

Напомним, из-за непогоды сотрудники дорожной полиции переведены на усиленный вариант несения службы. Ранее в связи со снежной бурей было ограничено движение пассажирского транспорта на семи автодорогах. К утру 15 февраля запрет был снят.

На наиболее опасных участках трасс развёрнуто 11 пунктов обогрева, организовано дежурство 14 оперативных групп спасателей. В готовности оказать помощь находятся 445 донских спасателей и 330 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM , в областном центре до утра 16 февраля введен режим повышенной готовности.

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Снегопады, метели, снежные бури
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