За год в работе судебных приставов Чувашии выявили около 900 нарушений

Чебоксары, , 10:25 — REGNUM Прокуратура Чувашии подвела результаты работы по надзору за исполнением законов судебными приставами по итогам 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, всего в деятельности судебных приставов выявлено свыше 880 нарушений закона, принесено 179 протестов, внесено 88 представлений. По результатам их рассмотрения 24 человека привлечены к дисциплинарной ответственности, ещё шесть представлений находятся на рассмотрении.

В прокуратуре отмечают, что большинство нарушений связаны «с длительным бездействием» по проведению исполнительских действий, выходу по месту жительства должников для выяснения их имущественного положения, а также несвоевременным объявлением розыска должника и его имущества. Так, в Марпосадском районе в ходе изучения производств о взыскании долга за коммунальные услуги установлено, что пристав с момента возбуждения исполнительного производства более года не выходил по месту жительства должников. В адрес руководителя УФССП по Чувашии внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

В числе «типичных нарушений остаются факты волокиты при исполнении решений судов о взыскании алиментов», констатируют в прокуратуре. К примеру, в Батыревском и Шемуршинском районах установлен факт непринятия мер по возбуждению производства о взыскании алиментов или об отказе в его возбуждении. В адрес руководителя управления внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

Также выявлены случаи несоблюдения сроков возбуждения исполнительного производства, не проведения розыскных мероприятий. Кроме того, по данным прокуратуры, «зачастую судебные приставы-исполнители не соблюдают сроки проведения оценки арестованного имущества».

Помимо этого, в прошлом году было возбуждено уголовное дело отношении двух бывших судебных приставов-исполнителей, которых обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий. По версии следствия, в Чебоксарах в июне 2016 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору между собой в интересах знакомой одного из них, изготовили семь подложных постановлений об отмене запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащего последней автомобиля BMW 320I, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. В результате знакомая злоумышленников продала иномарку.

Через несколько дней иномарка, проходившая по исполнительному производству, была арестована и помещена на специализированную стоянку. «Тогда злоумышленники в форменном обмундировании сотрудников службы судебных приставов прибыли на спецстоянку и ввели в заблуждение диспетчера-охранника относительно того, что арест и изъятие иномарки произведены незаконно. После этого, не имея на то никаких полномочий, убедили сотрудника спецстоянки вернуть им этот автомобиль без соблюдения соответствующей процедуры, после чего передали его постороннему лицу. Спустя неделю автомобиль был обнаружен на территории Чебоксары, вновь подвергнут аресту и направлен на специализированную стоянку», — сказал Олег Дмитриев.

Уголовное дело направлено в суд. По результатам расследования внесено представление в управление ФССП по Чувашии, непосредственный руководитель обвиняемых привлечен к дисциплинарной ответственности.