В Грузии задержан подозреваемый в терроризме гражданин США
Власти Узбекистана признали гражданина США виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса
Тбилиси, 15 февраля 2017, 10:15 — REGNUM Гражданин США, обвиняемый в терроризме, задержан в аэропорту Батуми. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
«Интерпол Тбилиси и сотрудники КПП «Батумский аэропорт» главного управления аджарского департамента патрульной полиции МВД в результате совместной операции задержали в аэропорту Батуми разыскиваемого на международном уровне Интерполом Ташкента гражданина США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что власти Узбекистана признали гражданина США виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: создание криминальной организации, осуществление диверсии, а также незаконное хранение боеприпасов.
Другие подробности пока неизвестны.
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