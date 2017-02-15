В Грузии задержан подозреваемый в терроризме гражданин США

Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Гражданин США, обвиняемый в терроризме, задержан в аэропорту Батуми. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«Интерпол Тбилиси и сотрудники КПП «Батумский аэропорт» главного управления аджарского департамента патрульной полиции МВД в результате совместной операции задержали в аэропорту Батуми разыскиваемого на международном уровне Интерполом Ташкента гражданина США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Узбекистана признали гражданина США виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: создание криминальной организации, осуществление диверсии, а также незаконное хранение боеприпасов.

Другие подробности пока неизвестны.