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Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыск

Происшествия
Бывшего парламентария подозревают в рейдерском захвате здания в центре Москвы

Москва, 15 февраля 2017, 10:13 — REGNUM  Бывшему депутату Государственной думы России Денису Вороненкову (КПРФ) заочно предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Главное следственное управление СКР инициировало объявление парламентария в федеральный розыск, сообщает 15 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в СКР.

Как отмечает издание, расследование в отношении Вороненкова, ранее входившего в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, удалось активизировать только после сложения им полномочий. Парламентарию инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (статья 159 УК РФ).

Как отмечают источники издания, в 2011 году экс-депутат, предположительно, организовал рейдерский захват здания в центре столицы. Стоимость строения оценивается в $5 млн.

Весной 2015 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил ходатайство, касающееся Вороненкова, в Генпрокуратуру. Глава СКР призывал внести в Госдуму представление о лишении депутата неприкосновенности. Однако исполняющий обязанности прокурора Александр Буксман ответил на ходатайство отказом по причине того, что в ходе расследования все нужные следственные действия выполнены не были.

Осенью 2011 года в отношении Вороненкова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступных действий, итогом которых стало лишение единственного участника ООО «ТОМА» права собственности на 100% долей в уставном капитале компании. Экс-депутат, предположительно, скрывается на территории Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В КПРФ считают преждевременным наказывать Вороненкова из-за цитат в СМИ

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