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Жителя Чувашии осудили за контрабанду военной техники

Происшествия
Он попытался продать в Японию, Китай и Канаду прибор ночного видения и прицелы для стрелкового оружия
Суд
Суд

Чебоксары, 15 февраля 2017, 09:55 — REGNUM  В Чувашии вступил в силу приговор по уголовному делу о попытке контрабанды военной техники. По данному делу осуждён 24-летний чебоксарец, который попытался сбыть в другие страны оружие военного назначения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Установлено, что молодой человек незаконно приобрел прибор ночного видения и прицелы для стрелкового оружия, которые относятся к продукции военного назначения, которые выставил на продажу через сеть интернет. После оплаты жителями Японии, Китая и Канады, он оформил три международных почтовых оправления в адрес иностранных граждан, указав вложения как монокуляр (подзорная труба). Военная техника была обнаружена и изъята в ходе таможенного досмотра.

30 декабря Московский районный суд Чебоксар признал его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу военной техники). Он приговорен к лишению свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что это не первый случай контрабанды за последние годы. В 2015 году на 12 лет строгого режима был осуждён житель Чувашии за контрабанду наркотиков. Каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ в республику из Испании и Москвы вскрыты УФСБ России по Чувашии в ходе работы по противодействию международному наркобизнесу и контрабанде наркотиков. Следствием и судом установлено, что в 2013 году мужчина обнаружил интернет-сайт, предлагавший приобрести в Испании наркотические средства, и оплатил заказ на покупку товара массой не менее 4,7 грамм с последующим его контрабандным перемещением на территорию России. Товар был изъят из незаконного оборота сотрудниками чувашского УФСБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее был привлечен к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков 17-летний школьник (11-классник), который заказал товар из Великобритании и Китая через интернет. Его задержали при получении товара на почте.

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