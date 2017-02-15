Снегопад в Краснодаре задержал рейсы и спровоцировал пробки на дорогах

Снег, по прогнозам синоптиков, будет идти весь сегодняшний день

Краснодар, , 09:54 — REGNUM В Краснодаре стоит в семибалльных пробках. К заторам на дорогах привел снегопад, выпавший сегодня ночью. По данным портала Яндекс. Пробки, на 09:30 15 февраля в городе произошло порядка 20 автоаварий, передает корреспондент ИА REGNUM. Движение транспорта затруднено, в частности, на улице Ипподромной, здесь скорость не превышает 7 км/ч, поток машин еле движется и на улице Восточно-Кругликовской, Школьной, 40 лет Победы. Спецтехника не успевает расчищать магистрали от снега.

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45 тыс. человек остались без тепла в Краснодаре

Повлияла непогода и на работу воздушной гавани кубанской столицы. По данным пресс-службы группы компаний «Базэл Аэро», в аэропорту Краснодара прошедшей ночью на прилет и вылет были задержаны несколько авиарейсов. Так, из-за снегопада и плохой видимости на запасные аэродромы направили два самолета из Москвы и Минска. Они приземлились в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, пишет газета «Кубанские новости». Самолет, направлявшийся из Актау в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета.

Кроме того, по решению авиакомпаний, изменилось время вылета из Краснодара в столицу двух рейсов. В настоящее время международный аэропорт Краснодар работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сегодняшней непогоды в Краснодарском крае и Адыгеи без света остались более 80 тыс. человек. Часть аварий на электросетях уже устранены. Энергетики работают в режиме повышенной готовности.

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