Среда, 15 Февраля 2017 года
10:21:58 МСК

Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы

Происшествия
Правоохранительные органы сообщали встревоженным жителям о вероятном проведении учений

Астана, 15 февраля 2017, 09:50 — REGNUM  Звуки автоматных очередей встревожили жителей прилегающих к Центральной мечети районов Алма-Аты. Стреляли на протяжении 5−10 минут. В ДВД города корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что на пульт дежурного поступило несколько звонков от запаниковавших жителей города, но прояснить ситуацию не смогли.

В ДВД предположили, что, возможно, в городе проходят антитеррористические учения, поскольку подобные учения прошли накануне в столице Казахстана — в городе Астана.

Паника жителей города вполне объяснима: меньше года назад, 18 июля 2016 года, в Алма-Ате произошел теракт, в результате которого погибли восемь сотрудников правоохранительных и специальных органов и двое мирных граждан. Как сообщало тогда ИА REGNUM, 26-летний уроженец Кзыл-Ординской области Руслан Кулекбаев устроил стрельбу в здании Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности. 2 ноября городской суд Алма-Аты приговорил Руслана Кулекбаева к высшей мере наказания.

Позднее выяснилось, что сегодня, 15 февраля, не было ни учений, ни терактов: стреляли воины-афганцы.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель алма-атинского городского общественного объединения ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер» Марат Сайбеков, в расположенном неподалеку от Центральной мечети парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошел митинг и торжественные мероприятия по случаю 28-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана.

«Мы возложили цветы к памятнику павших в войне в Афганистане, возложили цветы к памятнику павших в Великой Отечественной войне, сейчас вот будет концертная программа. Кроме того, было показательное выступление Капчагайской штурмовой бригаде. Это они стреляли из автоматов и пулеметов», — сообщил Сайбеков.

Он также отметил, что данное мероприятие было согласовано с городскими властями.

«Здесь (на митинге — ИА REGNUM ) и оцепление, и сотрудники полиции. Мы ежегодно проводим аналогичные мероприятия. А они несогласованно не делаются. Мы согласовываем их со всеми органами власти», — заверил председатель объединения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Годовщина вывода советских войск из Афганистана
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевИ «исполнение» Христом закона означает наполнение его смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
Олег ТупикинЛиния Маннергейма
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаХристианство перестает иметь значение в США?
ВашингтонСША Религия в США Общество
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
14.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
Нижний НовгородРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное