Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы

Астана, , 09:50 — REGNUM Звуки автоматных очередей встревожили жителей прилегающих к Центральной мечети районов Алма-Аты. Стреляли на протяжении 5−10 минут. В ДВД города корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что на пульт дежурного поступило несколько звонков от запаниковавших жителей города, но прояснить ситуацию не смогли.

В ДВД предположили, что, возможно, в городе проходят антитеррористические учения, поскольку подобные учения прошли накануне в столице Казахстана — в городе Астана.

Паника жителей города вполне объяснима: меньше года назад, 18 июля 2016 года, в Алма-Ате произошел теракт, в результате которого погибли восемь сотрудников правоохранительных и специальных органов и двое мирных граждан. Как сообщало тогда ИА REGNUM, 26-летний уроженец Кзыл-Ординской области Руслан Кулекбаев устроил стрельбу в здании Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности. 2 ноября городской суд Алма-Аты приговорил Руслана Кулекбаева к высшей мере наказания.

Позднее выяснилось, что сегодня, 15 февраля, не было ни учений, ни терактов: стреляли воины-афганцы.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель алма-атинского городского общественного объединения ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер» Марат Сайбеков, в расположенном неподалеку от Центральной мечети парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошел митинг и торжественные мероприятия по случаю 28-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана.

«Мы возложили цветы к памятнику павших в войне в Афганистане, возложили цветы к памятнику павших в Великой Отечественной войне, сейчас вот будет концертная программа. Кроме того, было показательное выступление Капчагайской штурмовой бригаде. Это они стреляли из автоматов и пулеметов», — сообщил Сайбеков.

Он также отметил, что данное мероприятие было согласовано с городскими властями.

«Здесь (на митинге — ИА REGNUM ) и оцепление, и сотрудники полиции. Мы ежегодно проводим аналогичные мероприятия. А они несогласованно не делаются. Мы согласовываем их со всеми органами власти», — заверил председатель объединения.