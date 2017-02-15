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Схрон с оружием и блиндаж боевиков обнаружены в Ингушетии и Дагестане

Происшествия
На Северном Кавказе проходит операция «Оружие»

Магас, 15 февраля 2017, 09:29 — REGNUM  В регионах Северного Кавказа идет операция «Оружие». За минувшие сутки полицейские выявили несколько фактов незаконного хранения оружия. В Ингушетии был обнаружен схрон, принадлежащий убитому боевику, а в Дагестане силовики вышли на хорошо оборудованный блиндаж, в котором также найдено оружие, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в МВД по регионам.

Тайник в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии состоял из двух бочек. В них находились боеприпасы к огнестрельному оружию и ручные гранаты. Помимо этого в тайнике было несколько комплектов камуфляжной формы. Как установлено, схрон с вооружением принадлежал члену незаконного вооруженного формирования, уничтоженному еще год назад, в октябре 2015 года, в городе Назрани.

Патроны и гранаты были найдены и в блиндаже, который обнаружили силовики в селе Анди Ботлихского района Дагестана, где все еще действует режим контртеррористической операции.

Хорошо оборудованное укрытие находилось на одном из горных склонов. Блиндаж, состоящий из нескольких помещений, хорошо укреплен, в нем даже установлена железная дверь. Найденные в помещении личные вещи боевиков указывают на то, что буквально до недавнего времени в нем кто-то проживал.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев прошлого года на Северном Кавказе в ходе операции «Оружие» было изъято более 600 единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе 158 автоматов, 11 пулеметов, более 60 винтовок, 63 карабина, 77 гранатометов. Кроме того, изъято более 130 тысяч патронов различного калибра.

К уголовной ответственности в 2016 году привлечены более тысячи человек, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

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