Среда, 15 Февраля 2017 года
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В Воркуте долгое время горела мусорная свалка

Происшествия
Сейчас работы по ликвидации огня практически завершены
Дым
Иллюстрация: Fizportal.ru
Дым

Воркута, Коми, 15 февраля 2017, 09:27 — REGNUM  К настоящему времени отмечается незначительное парообразование на отдельных участках полигона. Контрольное дежурство на полигоне будет продолжено до 15 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

По предварительной оценке, причиной возникновения возгорания стало систематическое нарушение с конца 80-х годов правил складирования твёрдых бытовых отходов. К настоящему времени все очаги возгорания ликвидированы, участки тления вскрыты, пролиты водой и отсыпаны глинозёмом. Для ликвидации глубинных источников горения использовались пробойные стволы длиной до 6 метров. В период наиболее интенсивного тушения на полигоне в течение суток работали более 60 человек и 19 единиц техники. Основные сложности были связаны с низкими температурами окружающего воздуха, а также необходимостью соблюдения дополнительных мер безопасности пожарных.

Об окончательном решении проблемы можно будет говорить только после проведения мероприятий по рекультивации полигона. По информации председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций А. Бурцева, провести необходимые обследования и детальный анализ состояния объекта предполагается в летний период.

Руководитель комитета высоко оценил уровень взаимодействия участников операции, отметив существенную помощь, оказанную предприятиями Воркуты, направившими на тушение полигона дополнительные силы и средства. Глава Республики Коми поручил рассмотреть возможность поощрения наиболее отличившихся сотрудников и лиц из числа добровольцев.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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