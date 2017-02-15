В Воркуте долгое время горела мусорная свалка

Воркута, Коми, , 09:27 — REGNUM К настоящему времени отмечается незначительное парообразование на отдельных участках полигона. Контрольное дежурство на полигоне будет продолжено до 15 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

По предварительной оценке, причиной возникновения возгорания стало систематическое нарушение с конца 80-х годов правил складирования твёрдых бытовых отходов. К настоящему времени все очаги возгорания ликвидированы, участки тления вскрыты, пролиты водой и отсыпаны глинозёмом. Для ликвидации глубинных источников горения использовались пробойные стволы длиной до 6 метров. В период наиболее интенсивного тушения на полигоне в течение суток работали более 60 человек и 19 единиц техники. Основные сложности были связаны с низкими температурами окружающего воздуха, а также необходимостью соблюдения дополнительных мер безопасности пожарных.

Об окончательном решении проблемы можно будет говорить только после проведения мероприятий по рекультивации полигона. По информации председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций А. Бурцева, провести необходимые обследования и детальный анализ состояния объекта предполагается в летний период.

Руководитель комитета высоко оценил уровень взаимодействия участников операции, отметив существенную помощь, оказанную предприятиями Воркуты, направившими на тушение полигона дополнительные силы и средства. Глава Республики Коми поручил рассмотреть возможность поощрения наиболее отличившихся сотрудников и лиц из числа добровольцев.