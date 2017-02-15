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В Оренбуржье произошло столкновение трех автомобилей: есть жертвы

Происшествия
На трассе Оренбург-Казань в автоаварии, по предварительным данным, погибло три человека
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Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области
Авария с участием трех автомобилей под Оренбургом

Оренбург, 15 февраля 2017, 09:17 — REGNUM  Под Оренбургом в Сакмарском районе на 693 километре автомобильной дороги Казань — Оренбург произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП водитель и два пассажиры автомобиля «Лада — Калина» погибли на месте происшествия. Еще один пассажир — ребенок получил травмы. Также травмы получили водитель и четыре пассажира автомобиля «Кия». Всем им оказывается медицинская помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В ведомстве подчеркнули, что данные — предварительные. На месте работает полиция и МЧС, не исключено, что число погибших может оказаться больше.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, пожарно-спасательными подразделениями при помощи гидравлическго инструмента проводилась деблакировка пострадавших и погибших. По оперативной информации пострадало девять человек, в том числе ребёнок, из них трое погибли. Личные данные устанавливаются.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада — Калина», двигающегося в сторону Оренбурга, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с движущимся во встречного направлении автомобилем «Лада — Калина», который от удара слетел в кювет. После автомобиль «Лада — Калина» лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Кия».

Стоит отметить, в 2016 году показатели смертности в ДТП на территории Оренбуржья снизились на 14,2%, количество летальных исходов по сравнению с 2015 годом сократилось на 50 случаев. На 2,1% стало меньше и самих ДТП (всего — 2312). Вместе с тем число погибших на дорогах по-прежнему остается высоким. Не меняется к лучшему ситуация с детской смертностью. За год в области погибли 13 детей (за 2015 год — 13).

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