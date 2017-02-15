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В Екатеринбурге более 100 домов остались без тепла

Происшествия
На восстановление теплоснабжения потребовались почти сутки. В компании говорят, что шли плановые работы, и не подтверждают информацию о сотне домов без отопления, якобы речь всего про два
Тепло
Иллюстрация: Ogodom.ru
Тепло

Екатеринбург, 15 февраля 2017, 09:15 — REGNUM  В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сотни домов почти на сутки остались без теплоснабжения. По сообщениям местных изданий отключение тепла произошло ещё 14 февраля, а восстановлено теплоснабжение было к утру 15 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ремонтные работы происходили на углу улицы Таватуйская и переулок Теплоходный в микрорайоне Старая сортировка. В зону отключения тепла попали дома по улицам Билимбаевская, Кунарская, Лесная, Маневровая, Таватуйская, Таёжная, Техническая. Изначально работы по восстановлению теплоснабжения планировалось завершить в течение дня, однако аварийная техника продолжала работу в вечернее и ночное время.

В свою очередь в пресс-службе АО «ЕТК» заявляют, что причиной отключения тепла стало проведение плановых ремонтных работ согласованных с администрацией. Энергетики заверяют, что ничего страшного не произошло, а в зону отключения попало всего два дома. Однако местные жители утверждают, что тепла не было в домах, которые находятся на достаточно удалённом расстоянии от места проведения работ. По словам горожанина, который проживает в одном из таких домов, оставшихся без тепла, это не первый случай за зиму, когда в их домах на некоторое время отключают теплоснабжение и горячую воду.

Отметим, что на данный момент аномальные морозы ушли со Среднего Урала, а в городе и области установилась привычная для данного времени года температура воздуха — порядка 13 градусов ниже нуля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2016 года из-за коммунальной аварии в Юго-Западном районе Екатеринбурга произошло ограничение теплоснабжения 20 многоквартирных домов и детского сада. Тогда на улице установились тридцатиградусные морозы. Авария произошла вечером 19 декабря, а её последствия удалось устранить ближе к полудню 20 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге устранили последствия крупной коммунальной аварии

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