В центре Москвы строительные леса едва не рухнули на жилой дом
Ранее экстренные службы предупреждали об усилении ветра
Москва, 15 февраля 2017, 09:10 — REGNUM Строительные леса здания, расположенного напротив Третьяковской галереи, едва не упали на соседний дом. Конструкция опасно накренилась из-за сильных порывов ветра, передает ОТВ.
Информацию о происшествии подтвердили в столичном управлении МЧС. Ранее экстренные службы предупреждали о том, что порывы ветра в городе могут достигать 20 м/с.
Лесами обшито нежилое здание в Лаврушинском переулке в 9 этажей высотой, уточняет РЕН ТВ. Как пояснили очевидцы, ремонтная конструкция частично разрушилась — обломки ее упали на землю. До расположенного рядом жилого дома — 15 метров, пострадавших нет.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
15.02.17
И «исполнение» Христом закона означает наполнение его смыслом
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
NB!
15.02.17
Жириновский против продления договора с Татарией о разграничении полномочий
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
NB!
15.02.17
Линия Маннергейма
NB!
15.02.17
Доил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
NB!
15.02.17
Трамп шатается. А мы?
NB!
15.02.17
Христианство перестает иметь значение в США?
NB!
15.02.17
Молекулярные машины и интеллект в колбе
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
NB!
14.02.17
СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
NB!
14.02.17
В блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»