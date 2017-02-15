Хозяйку стаффов-людоедов из Комсомольска-на-Амуре накажут административно

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:56 — REGNUM Хозяйка двух стаффордширских терьеров, терроризирующих жителей Комсомольска-на-Амуре и отправивших в больницу беременную женщину, не понесет уголовной ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM

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В первый рабочий день 2017 года на жительницу Комсомольска-на-Амуре, находящуюся на 7 месяце беременности, напали два стаффордширских терьера. Трагедия случилась прямо во дворе дома, где проживает беременная женщина. Попытавшийся спасти несчастную мужчина также подвергся нападению собак. Находившаяся в шоковом состоянии женщина пыталась вызвать скорую помощь, но ей ответили, чтобы она добиралась до лечебного учреждения самостоятельно. Ранее эти же собаки напали на прохожего — мужчина попал в реанимацию.

Пройдя курс лечения, беременная женщина написала заявление в полицию, потребовав привлечь хозяйку стаффов к уголовной ответственности — жильцы дома утверждают, что владелица бойцовых псов злоупотребляет спиртными напитками, находясь в состоянии алкогольного опьянения спускает собак с поводков во дворе дома, и натравливает их на прохожих. По словам соседей, пьющая владелица стаффов сама проявляет немотивированную агрессию к окружающим.

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Однако в возбуждении уголовного дела женщине было отказано.

«Если не доказан факт натравливания собаки на человека, то привлечь хозяина к уголовной ответственности не позволяет закон. Хозяйку стаффордширских терьеров накажут административно», — сообщил начальник УМВД РФ по Комсомольску-на-Амуре Евгений Грачев в эфире «Вести-Хабаровск»

Полицейский отметил явное несовершенство законодательства, не позволяющее привлечь к уголовной ответственности владелицу опасных псов, на которую уже неоднократно поступали жалобы.

С мнением Евгения Грачева согласна и депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова:

«Хозяин должен нести полную ответственность за поведение своей собаки. Я подчеркиваю: полную! Что значит — «если не удалось доказать факт натравливания»? А если собака реагирует на команду, данную шепотом, а то и просто — щелчком пальцев? Я также убеждена, что необходимо, на федеральном законодательном уровне, определить перечень пород, приобретение которых должно быть приравнено к приобретению оружия. Хозяева стаффов, питбулей, прочих «бойцов» должны, как минимум, быть психически здоровыми людьми. А подобные перекосы в законодательстве, когда за изувеченных людей, убитых взбесившимися собаками детей, предусмотрен лишь штраф, такие вещи приводят к самосуду. И, да, люди берутся за оружие, начинают травить ни в чем не повинных собак. Я считаю, что ответственность хозяев должна быть ужесточена — всегда виноват только хозяин».

Мнение депутата разделяют и ответственные владельцы «бойцовых» пород собак. На сайте «Клуба любителей породы Стаффордширский терьер» опубликован «Кодекс Чести владельца амстаффа, стаффорда». Он гласит: Человек, решившийся на покупку собаки должен осознавать свою потребность в данном приобретении и должен быть готовым любить и ухаживать за собакой в течение всей ее жизни. Человек, отдавший предпочтение стаффордширскому терьеру должен быть ценителем породы, знающим все особенности ее содержания, ухода и воспитания. Это человек, знающий, для каких целей ему необходима данная порода. Человек должен иметь хорошую материальную базу для обеспечения сбалансированного питания, ветеринарного обслуживания, ухода и дрессировок. Для достижения уравновешенности и управляемости собаки необходимы любовь, воспитание, тренировки. Хозяин полностью ответственен за здоровье и поведение собаки. Хозяин собаки не имеет права отказываться от собаки и лишать ее дома, тепла и пищи».

Заводчики стаффордов, люди, прекрасно понимающие особенности этой породы, прекрасно осознают всю ответственность, которая ложится на человека, решившего приручить, фактически, зверя. Сила сжатия челюстей стаффордширского терьера — 21 атмосфера. Это лишь ненамного меньше, чем у тигра.

«Если обобщить, то в случаях агрессии и нападения на людей виноваты всегда только хозяева собак. Необученная собака ведет себя так, как ей подсказывает природа. Если говорить о породах, которых называют «бойцовыми», то тут может играть роль вовсе не агрессия. Эти породы обладают огромной энергией, и если не давать выход этой энергии, собака может предложить активную игру, и, входя в раж, ей уже сложно остановиться — инстинкт преследования существует у каждой собаки, а рассчитывать свои силы её не учили», привел слова эксперта Российской Кинологической Федерации (РКФ) Юлии Родионовой портал «Человек и Закон»

К сожалению, пока российское законодательство очень мягко наказывает владельцев собак, нападающих на людей по вине хозяев. В основном, наказание сводится к штрафам.

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ИА REGNUM сообщало, что случаи нападения собак, в основном «бойцовых» пород, в России происходят с пугающей частотой. Трагедия на Урале, унесшая жизнь ребенка, трагедия в Хабаровске — погибла пятилетняя девочка. Страдающие от нерадивых хозяев собаки превращаются в диких зверей и несут угрозу жизни и здоровью окружающих. На законодательном уровне надлежащих мер пока, увы, не принимается.